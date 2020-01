La sanità si fa sempre più vicina ai cittadini. Per migliorare l’assistenza ostetrica e ginecologica e ridurre gli spostamenti delle donne in gravidanza, al Consultorio di Campogalliano è già in funzione un ecografo che consente di offrire un’ampia gamma di prestazioni. Grazie alla presenza di uno staff dedicato E di questo strumento, frutto della solidarietà di un intero territorio, sarà possibile effettuare ecografie ginecologiche transvaginali per la diagnosi e il follow up delle principali patologie ginecologiche. Per le donne in gravidanza, inoltre, il nuovo ecografo è uno strumento indispensabile che le accompagnerà durante tutto il loro percorso.

Nel video l’intervista a Cristina Volpogni, Ginecologa