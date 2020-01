Sarà la Panini, casa editrice modenese che dal 1994 pubblica le avventure dei supereroi della Marvel, a distribuire in esclusiva anche quelle dei personaggi della DC Comics. L’editore americano di alcuni tra i più celebri supereroi conosciuti dal grande pubblico – come Superman, Batman e Wonder Woman – ha concesso alla storica azienda modenese i diritti per la pubblicazione dei propri fumetti e graphic novel in formato cartaceo e digitale in Italia. I giornalini prodotti saranno distribuiti in edicola, in fumetteria ed in libreria, oltre che nei principali store online. Le pubblicazioni DC Comics Panini inizieranno ufficialmente il prossimo 2 aprile, in concomitanza con la dodicesima edizione di Play, l’evento fieristico modenese dedicato proprio ai giochi da tavolo e ai fumetti, e contemporaneamente con il festival della capitale Romics, durante i quali Panini parteciperà con spazi dedicati. Faranno da apripista alle nuove serie DC in Italia, cinque albi Alfa da collezione, più uno speciale dal titolo “L’anno del criminale” che contiene tre brevi storie firmate dai migliori talenti del fumetto americano del momento.