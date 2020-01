Nuovo anno, nuova immagine per la Fondazione Fossoli di Carpi che questa mattina ha presentato il nuovo logo realizzato dallo studio Origoni Steiner Architetti Associati e concepito a partire dalla considerazione dei valori della fondazione stessa e degli ambiti che la connotano e ad ognuno dei quali è stato attribuito uno specifico colore: Blu per la Fondazione nel suo complesso, Verde per identificare il Campo, Rosso scuro per il Museo Monumentale al Deportato, giallo per l’ex Sinagoga sede della fondazione e infine azzurro per le attività del centro studi. Il nuovo logo inoltre è costituito dalla lettera F che rappresenta Fossoli, il nome simbolico e evocativo di una storia che non si cancella. Tra le novità anche un nuovo sito internet che si pone l’obiettivo di consolidare l’immagine della Fondazione e una nuova applicazione per agevolare la visita al Campo a chi vi si reca senza una guida.

Nel video l’intervista a:

– Marzia Luppi, Direttrice Fondazione Fossoli

– Carlotta Origoni, Grafica