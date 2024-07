Nel video, interviste a:

Andrea Spresian, Jetson

Roberto Gianaroli, Presidente Aeroporto e Aeroclub Pavullo

Entra sempre più nel vivo Flight&Fun, la fiera aeronautica internazionale all’aeroporto di Pavullo nel Frignano che sta attirando appassionati da tutta Italia e non solo, per scoprire alcune ultime novità sugli ultraleggeri. Tra velivoli praticamente autonomi in caso di emergenza, chi vanta record mondiali, mezzi storici o futuristici, è un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati del settore. E quest’anno si guarda anche ad un futuro non troppo lontano con il quadricottero, progetto avveniristico con la certificazione di velivolo sperimentale che proprio sul nostro Appennino farà il suo primo volo e che è frutto di un’azienda italiana.

Al momento ha 20’ di autonomia di volo ma con la possibilità di cambio veloce delle batterie per proseguire nel viaggio

Il gran finale domani con le esibizioni acrobatiche di assi del volo come il pluricampione italiano Andrea Pesenato e in volo anche gli aerei storici, elicotteri e tanto altro.