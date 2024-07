Nel video, le interviste ad Alberto Turci, Ufficio Musa – Comune di Modena, e Antonia Araldi, Ciclofficina popolare “Rimessa in movimento”

Al Parco Novi Sad torna l’asta delle biciclette recuperate e ripristinate dall’associazione Ciclofficina popolare “Rimessa in movimento”. Un’iniziativa che si impegna a riportare a nuova vita le bici rubate e trovare loro nuovi proprietari. In totale, una trentina di biciclette sono state messe in vendita. Alcune di queste provengono dall’Ufficio del Comune sugli oggetti rinvenuti, altre sono come sempre messe a disposizione direttamente dalla Ciclofficina popolare. Siamo sempre più ecologisti e attenti alla salute e all’attività fisica, almeno ci proviamo, e quindi il mezzo di trasporto migliore da utilizzare è indubbiamente la bicicletta. Ma a Modena, si sa, non è sempre facile mantenerne una, perché il rischio che venga rubata è veramente alto. Sapendo questo, l’asta delle biciclette recuperate è stata accompagnata dal laboratorio “Come ti rubo la bici”, dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, tutelarsi.