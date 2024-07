Nel video, l’intervista a Francesco Notaro, Direttore regionale dei Vigili del Fuoco Emilia Romagna

Con l’arrivo delle ferie e della bella stagione, l’appennino modenese viene scelto da molti per passare una giornata tra il verde, approfittando del fresco, dei corsi d’acqua e dei sentieri o anche solo per fare un picnic in compagnia. Il rischio però, è che un comportamento errato possa innescare incendi poi difficili da domare soprattutto davanti a siccità e vento. Serve dunque fare attenzione ai comportamenti da tenere. Davanti a un principio d’incendio, la chiamata al 115 dev’essere immediata e non solo. Raccomandazioni anche per chi ha case nel verde.