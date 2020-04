Un concerto al Novi-Park, una partita al Braglia o un evento culturale in centro città. I modenesi si chiedono quando si potrà rivivere la vita di tutti i giorni. Sicuramente il ritorno alla normalità arriverà per gradi. In questo scenario gli organizzatori del Festival della Filosofia, che dovrebbe tenersi dal 18 al 20 settembre a Carpi, Modena e Sassuolo, sono al lavoro per organizzare la manifestazione che avrà come argomento “Le Macchine”. “A emergenza sanitaria finita, quando a settembre arriverà il nostro momento ci faremo trovare pronti”, ha affermato Il direttore scientifico del Festival Daniele Francesconi che spera in un’edizione ancor più vissuta come un’occasione di socialità. Il Festival nelle intenzioni degli organizzatori sarà anche l’occasione per i cittadini per riappropriarsi degli spazi della loro quotidianità, dalle piazze ai musei alle biblioteche. Spaziando dallo sport alla cultura gli eventi cancellati o a rischio cancellazione sono moltissimi. Certo il tempo è ancora tanto e tutto lascia pensare che a settembre il Festival si potrà svolgere. Ad aprire la strada agli eventi culturali a Modena potrebbe essere fra poco più di un mese il Festival della Piccola e Media Editoria. Inizialmente previsto per dal 5 all’8 marzo, ad ora BUK sarebbe previsto nella seconda settimana di maggio sempre che nell’arco di cinque settimane la situazione epidemiologica permetta di allentare le misure che impediscono assembramenti di persone.