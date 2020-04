Da quasi un mese Matt Anderson è tornato nella sua Indianapolis. Come l’altro campione gialloblù a stelle e strisce Micah Christenson, la Leo Shoes Modena ha dato il via libera a metà marzo per il loro rientro negli Stati Uniti per stare vicini alle famiglie durante l’emergenza Coronavirus, che sta colpendo fortemente anche gli Usa. Rispondendo in un video alle domande dei tifosi Anderson, diventato papà proprio a inizio febbraio del piccolo Michael James, ha raccontato la sua quarantena. Quello che lo stop forzato ai campionati non ha spento è l’amore per la pallavolo, che Anderson racconta paragonandolo al basket Nba e ai musical.