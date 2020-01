Sembra non conoscere limiti la crescita del titolo Ferrari che ha già battuto il record messo a segno pochi giorni fa con un nuovo massimo storico dal suo debutto a Piazza Affari. Sebbene nella giornata di ieri la borsa milanese – come anche gli altri principali listini europei – non abbia brillato per risultati, l’andamento del titolo del Cavallino Rampante si è dimostrato in controtendenza, toccando un nuovo picco assoluto nella sua storia azionaria: 156,25 euro per azione il valore di chiusura, che batte i 156 euro netti dello scorso venerdì, con un incremento dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Dopo il lieve calo di lunedì, la corsa della Ferrari in borsa è tornata a procedere a tutta velocità, segnando nel corso delle contrattazioni di questi giorni valori superiori a quelli record di chiusura di ieri, ed inaugurando il nuovo anno con il valore massimo mai raggiunto di 157,65 euro per ciascun’azione. Anche nella mattinata di oggi la quotazione si è mantenuta sostanzialmente in linea, con buoni presupposti per garantire una crescita ulteriore nelle prossime sedute.