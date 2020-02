Si alza il sipario al Teatro Valli di Reggio Emilia, ma non per una mise en scène teatrale. O meglio lo spettacolo per gli amanti della Formula1 e della Ferrari sarà di quelli da non perdere per nessuna ragione: a partire dalle 18.30 infatti sarà svelata la nuova monoposto del Cavallino Rampante che parteciperà al mondiale di F1 2020 e tenterà di scippare lo scettro di campione ai tedeschi della Mercedes. C’è grande attesa non soltanto perché è il primo unveiling tra tutte le scuderie, ma anche perché è quello più atteso da tutti. Tante le voci che circolano su come potrà essere. La certezza, confermata anche dal Team Principal Mattia Binotto, sarà il colore rosso opaco visto anche nella scorsa stagione, forse più scuro rispetto a quello della SF90-H. A questo però potranno essere aggiunti sprazzi di verde e bianco come richiamo al tricolore (nato proprio a Reggio Emilia 223 anni fa, ed ecco spiegato il motivo della scelta della location). Il progetto 671 non prevede stravolgimenti rispetto alla vettura dell’anno passato: il muso potrebbe richiamare le vetture anni 70 e potrebbe chiamarsi SF1000, dato che in Canada la Rossa di Maranello toccherà i mille Gran Premi disputati in Formula1. Numeri probabilmente bianchi caratterizzati da un profilo sottile dello stesso colore che circonda ogni cifra. Tutte indiscrezioni e voci di corridoio, che verranno confermate, o smentite, soltanto stasera a partire dalle 18.30.