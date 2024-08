Un’offerta turistica per tutti i gusti, verrebbe da dire: a Ferragosto, a Modena la cultura non va in vacanza. Anzi, propone un ampio ventaglio di possibilità per turisti, residenti e curiosi che, per questioni di lavoro o anche solo per scelta, resteranno in città questa settimana. Dal sito Unesco di piazza Grande, con la Ghirlandina, la Cattedrale e i Musei del Duomo per la prima volta aperti anche nel giorno dell’Assunzione di Maria, fino al Museo Civico con il percorso immersivo Avia Pervia, alla Galleria Estense e alle mostre di Fmav. Tesori aperti, che i turisti non si lasciano certo sfuggire… Aperture incoraggiate dai dati registrati sul turismo nella nostra provincia: quasi 400mila le presenze nel primo semestre del 2024, in aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, con presenza di stranieri che diviene sempre più importante, cresciuti del 13,9%. Maranello, con il mito della Ferrari, è l’unico comune in cui più della metà di visitatori sono stranieri. E, allora, cultura sia. Non prima, però, di sedersi a tavola per degustare i piatti tipici della tradizione emiliana, accompagnati dall’Aceto Balsamico, e un buon calice di vino per completare.