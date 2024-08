Nel video, l’intervista a Antonio Ragazzi, Presidente Avis Comunale di Modena

Durante l’estate, l’invito alla donazione di sangue e plasma è particolarmente forte. Ad oggi, dall’inizio del 2024, l’Avis provinciale ha registrato più di 36mila donazioni, mille in più rispetto allo scorso anno, oltre a nuovi 400 soci-donatori. Eppure, il caldo intenso, le ferie e agosto, il mese clou delle partenze, potrebbero portare a un calo. Da qui, l’invito ai cittadini a non rinviare la donazione, ma a prenotarla prima della partenza e del meritato riposo, per le tante persone che continueranno ad aver bisogno di cure. Nel mese di agosto, i punti di raccolta plasma della nostra provincia rimarranno chiusi per qualche giorno, ad eccezione della sede di Modena che chiuderà solo il giorno di Ferragosto. I donatori che siano in turno e vogliano donare, durante la chiusura del proprio punto di raccolta di riferimento, potranno quindi prenotarsi presso un’altra sede, utilizzando l’app Avisnet o contattando la sede provinciale di Modena, dal lunedì al sabato, telefonando al numero 059/3684911.