Nel video, l’intervista a Gustavo Savino, Direttore Medicina dello Sport – Ausl Modena

Le prime ore del mattino e il tramonto sono i momenti ideale per fare attività fisica anche d’estate, anche in vacanza in località turistiche, lontano da casa. Il primo consiglio che il dottor Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport di Modena ci offre è questo: continuare a fare movimento. L’attività fisica, il “fare movimento”, anche d’estate si conferma fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. Quali sostanze vanno integrate in questo periodo, soprattutto facendo sport? Il dottor Savino chiarisce il tema degli integratori e di quanta acqua bere. Infine, ci sono sport più indicati rispetto ad altri?