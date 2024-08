Nel video, le interviste a:

Andrea Candeli, Direttore Artistico Etra Festival

Roberto Alperoli, Direttore Poesia Festival

Carmen Vandelli, Presidente Fondazione di Vignola

Ad ospitare l’undicesima edizione dell’Etra Festival a Vignola sarà ancora una volta la Piazza dei Contrari. 4 serate spalmate lungo il mese di agosto ad arricchire i fine settimana, perciò sabato 10, venerdì 16, sabato 24 e venerdì 30. Alla base la voglia di portare il fascino del teatro, fuori dal consueto spazio e proporlo in piazza ricreando le stesse atmosfere e la stessa attenzione. Protagonisti svariati generi musicali e di spettacolo, tra questi un appuntamento sarà dedicato alle colonne sonore Disney, ma con una speciale formula, quella del concerto lirico. Spazio anche alla Poesia, questa volta declinata totalmente al femminile che propone come anteprima il Poesia Festival. Ma come mai in questi anni la poesia al femminile attrae così tanto, tanto da provocare una sorta di cambiamento culturale nel pubblico.