Potrebbe essere oggi il giorno dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Gregoire Defrel al Modena.

Nella trattativa, siamo ben oltre i dettagli, manca soltanto la firma dell’attaccante francese, avvistato più volte in città, in zona viale Monte Kosica, per gli ultimi decisivi ritocchi al contratto in sede.

Dovrebbe essere un contratto annuale con opzione per la seconda stagione: un’opportunità per il Modena per valutare le condizioni del 33enne Defrel e per lo stesso giocatore per mettersi alla prova sotto la guida di un tecnico che conosce bene, Pierpaolo Bisoli.

Con l’ingaggio di Defrel, il Modena compie un notevole balzo qualitativo in avanti – soprattutto se Defrel saprà tornare ad essere il miglior Defrel – e permette al ds Andrea Catellani di superare a pieni voti la sua prima prova da direttore sportivo. Anzi: con la coppia Pedro Mendes-Defrel e gli altri acquisti (uno su tutti: Mattia Caldara) il Modena prenota uno dei primi posti della classifica dei Re del Mercato, dove – per il momento – troneggia la Sampdoria, con gli acquisti di Coda e Tutino.

Poi, dopo l’arrivo di Defrel (che i tifosi sognano di vedere in campo già sabato a Napoli), Catellani potrà dedicarsi all’ultimo posto vacante indicato da Bisoli: l’esterno basso destro.