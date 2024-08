Numeri incoraggianti per uno dei più famosi prodotti del nostro territorio: sono in crescita le vendite per il Parmigiano Reggiano, che nel primo semestre 2024 mette a segno +15,1% in volume rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A presentare i dati è il Consorzio, dopo aver chiuso il 2023 con un giro d’affari al consumo che ha toccato il record storico di 3,05 miliardi di euro. I numeri sono positivi sia sul mercato italiano dove il noto formaggio sfiora il 13% di crescita, sia sul fronte dell’export, dove arriva a +17,5%, con aumenti in Europa e nei paesi Extra UE. Sono gli Stati Uniti a riconfermarsi il primo mercato estero del nostro amato prodotto Dop, seguono la Francia, la Germania e il Regno Unito. Ottimi risultati sono stati ottenuti anche in Canada, le cui vendite si sono impennate del 74%, e in Giappone. L’andamento è buono anche in Cina e nell’Area del Golfo, che sta diventando un target significativo anche per i volumi esportati. Numeri incoraggianti, soprattutto sul fronte dell’export negli Stati Uniti, un +21,9%, che svolgono un ruolo fondamentale per il Consorzio. Proprio negli States è stata aperta una corporation che consentirà di avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozione e tutela.