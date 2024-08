L’anticiclone Caronte avrà a Modena un breve singhiozzo per poi gettare nella morsa del caldo la Ghirlandina e la provincia, con un picco atteso nel weekend. Chi resta in città dovrà ingegnarsi per trovare refrigerio: le previsioni parlano di temporali in arrivo che abbasseranno per poco tempo e per pochi gradi temperature massime che resteranno stabilmente sopra i 35° per poi salire, a partire da venerdì, fino a toccare picchi da 38° nel finesettimana. Un caldo afoso che non lascerà in pace i modenesi nemmeno quando è buio, con il fenomeno delle notti tropicali: serate bollenti, con temperature sempre superiori ai 20 gradi. E le previsioni dicono che non ci sia tregua all’orizzonte: questa ondata di caldo potrebbe persistere almeno fino a Ferragosto, con picchi ancora più alti in arrivo la prossima settimana. Una situazione anomala, ma già prevista: nell’ambito dei cambiamenti climatici in corso, agosto ha già dimostrato di essere capace di picchi di caldo che non hanno nulla da invidiare al mese di luglio.