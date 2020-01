Mancano più di 5 mesi all’Esame di Stato per gli studenti di Modena e d’Italia, ma l’ansia da maturità è iniziata ufficialmente oggi alle 14, quando il Miur ha reso noti sia i commissari, interni ed esterni, che andranno a comporre la commissione d’esame, sia le materie della seconda prova scritta per tutti i vari indirizzi. Al Liceo Classico la Seconda Prova scritta consiste in una versione di greco da confrontare poi con un brano in latino già tradotto (il contrario di quanto accaduto l’anno scorso). La correzione sarà affidata ai commissari esterni, mentre la prima prova sarà corretta dagli interni. Gli altri esterni saranno per Scienze e Storia dell’Arte. Per il Liceo Scientifico invece Prima Prova agli interni e Seconda Prova agli esterni, con Matematica, Fisica, Filosofia e Disegno-Storia dell’Arte che saranno i membri “non conosciuti” nella prossima Commissione d’Esame. La nuova prova mista porrà i ragazzi davanti alla scelta di uno tra due problemi disponibili. In uno di questi si inizia da una funzione matematica astratta poi contestualizzata con un argomento di fisica; nell’altro da una situazione fisica che richiede alla fine di ricavare una funzione. Esterni saranno anche i prof che valuteranno la seconda prova al liceo linguistico. All’orale non ci saranno le buste, introdotte l’anno scorso e già rimosse.