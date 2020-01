Domani è il grande giorno dedicato al Patrono di Modena, San Geminiano, e la città si prepara ad accogliere le tante iniziative a lui dedicate, a partire dal corteo fino all’omelia dell’Arcivescovo Monsignor Castellucci. Appuntamento attesissimo dai modenesi è il mercato che riempirà il centro storico con più di 500 bancarelle. Per assicurarne il corretto svolgimento, numerosi volontari sono pronti a scendere per le strade del centro, per fornire informazioni utili per la sicurezza ma anche per collaborare ai servizi di viabilità per lo svolgimento della tradizionale corsa della “Corrida”, altro atteso evento di San Geminiano. Giunta ormai alla sua 46esima edizione, la corsa vedrà ai nastri di partenza 6000 atleti che scatteranno dalle 14.30 in Via Berengario, con il percorso che si snoderà tra Modena-Cognento-Modena, per finire con il parco Novi Sad. Non solo questo: i musei e le mostre del centro avranno aperture straordinarie e l’ingresso sarà gratuito per la Ghirlandina, i Musei del Duomo, e le mostre della Fondazione Modena Arti Visive. Tutte le iniziative, saranno più facilmente raggiungibili visto lo stop delle misure emergenziali. In questi giorni i limiti di pm10 sono ridiscesi sotto i limiti e dal giorno dedicato al Patrono verrà revocato lo stop ai diesel euro 4, tornando quindi alle manovre ordinarie normalmente in vigore.