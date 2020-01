Dopo i festeggiamenti di Capodanno non resta che pensare a quelli per l’Epifania, la festa che tutte le altre porta via. Celebrata il 6 gennaio è dedicata all’arrivo dei Re Magi al cospetto di Gesù e nella tradizione popolare rappresenta il termine delle festività natalizie. E per chiudere in bellezza che a Modena e in provincia sono in programma numerosi eventi. La leggenda della Befana, la vecchietta brutta ma generosa che scende per la cappa del camino per portare dolcetti e doni affascina tutti, grandi e piccini, ma in città il prossimo 6 gennaio sarà dedicato proprio ai più piccoli con tanti giochi, favole, musica e soprattutto calze ricolme di dolci. In pieno centro storico in Largo San Giorgio la Befana arriverà a bordo della sua auto d’epoca regalando un pensierino a tutti i bambini e le bambine. Presso la Polisportiva Forese Nord di Modena ci saranno letture animate e quattro attori metteranno in scena un racconto su una povera Befana che si ammala proprio il giorno in cui bisogna portare i doni ai bimbi ma grazie all’aiuto di un improvvisato aiutante riuscirà a terminare il suo compito. Per i più grandi invece il pomeriggio del 6 gennaio proseguirà con la rassegna musicale “I Martedì Musicali” con uno straordinario Concerto per l’Epifania che si terrà presso l’Auditorium “Pierangelo Bertoli”, a Sassuolo.