Dopo un 2019 che ha visto un trend in assoluta crescita per quanto riguarda l’attività di salvaguardia degli animali selvatici, passando dalle solite 4000 unità all’anno alle oltre 6000, i volontari del Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso guardano al nuovo anno con positività. L’attività svolta nel 2019, nonostante un incremento degli interventi, ha permesso dall’altro lato anche di consolidare ancora maggiormente il rapporto di collaborazione con i Carabinieri Forestali, che già esisteva da oltre 20 anni, negli interventi in aiuto della fauna selvatica. Un’importante fattore, che certamente continuerà anche in questo nuovo anno, perché l’obiettivo dei volontari del Centro Il Pettirosso rimane comunque soltanto uno: aiutare gli animali.

Nel video l’intervista a Piero Milani, Direttore Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso