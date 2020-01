+19% di consumo alimentare nel periodo natalizio rispetto alla media mensile annua, con una spesa per prodotti alimentari e bevande che a Modena raggiunge i 177 milioni di euro, 28 milioni in più rispetto al consumo mensile medio. Sono i numeri che derivano dallo studio effettuato da Lapam Confartigianato relativo alle spese per prodotti alimentari in questo periodo di festività, che a livello regionale fanno segnare un 1.173 milioni di euro, 187 milioni in più. Secondo l’indagine di Lapam, i prodotti più acquistati sono formaggi e latticini che incidono con un 6,1% sul totale della spesa, seguiti da salumi 4,9% e pane 4,6%. Modena si piazza anche nella top ten per quanto riguarda l’export di alimentari e bevande: negli ultimi 12 mesi per la nostra regione l’export vale 5.639 milioni di euro. I dati relativi ai primi 6 mesi 2019 a livello provinciale collocano Modena al nono posto in Italia per export di prodotti alimentari e bevande con 626 milioni di euro, dato che però è in flessione del 3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.