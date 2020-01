Una serata in compagnia per brindare all’anno nuovo: è stato il capodanno di Vasco Rossi che ha deciso di trascorrere la sera di San Silvestro a Zocca, partecipando al classico cenone con gli amici di una vita assieme alla moglie Laura. Per lui è stato il modo di salutare il nuovo anno assieme alle persone che gli sono sempre state vicine nel corso di tutta la sua carriera. Una storia che il Komandante ha voluto ripercorre anche su Facebook, partendo dal 2010 e ricapitolando quanto di buono ha fatto in questo decennio, soffermandosi immancabilmente sul quel 1 luglio 2017, il giorno del Modena Park che, scrive il rocker nazionale, rimarrà negli annali del rock. Vasco Rossi però non si ferma a guardare il suo pur radioso passato, ma è già proiettato al futuro. “Ma un altro decennio presto arriverà” continua nel post scritto sul suo profilo Facebook ufficiale “nuove emozioni ci attendono”. E Vasco svela anche quando i suoi fan potranno rivivere queste emozioni, annunciando 5 tappe del 2020 tutte nel mese di giugno, il 10 a Firenze, il 15 a Milano, il 19 e 20 a Roma e il 26 a Imola.