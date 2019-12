In anticipo sul calendario, Babbo Natale è arrivato all’emporio sociale Portobello. È stata una mattinata di festa quella di oggi per i volontari del supermercato speciale gestito da Porta Aperta e per tutte le famiglie che ad esso si rivolgono. Tra decorazioni natalizie e offerte di dolci, l’aria natalizia è stata più viva che mai, soprattutto per i più piccini, che hanno potuto fare richieste al Babbo Natale dell’emporio. I volontari si metteranno al lavoro quanto prima per accontentare le richieste dei più piccoli in occasione delle festività, mentre è costante tutto l’anno il loro impegno nell’offrire prodotti di sussistenza a persone e famiglie in difficoltà economica.

Nel video le interviste a:

– Thomas Prini, Volontario Portobello

– Domenico Francesco Lentini, Volontario Portobello