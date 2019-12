Il Carpi chiude con una sconfitta, anche se solo in amichevole, il suo eccellente 2019 che ha regalato ai biancorossi il secondo posto alle spalle del Vicenza. La squadra di Riolfo si arrende 2-1 sul campo del Siena, sesta nel girone A della Lega Pro, dopo essere andati in vantaggio con Biasci grazie a un morbido pallonetto al 7’. Riolfo ha fatto le prove in vista del Sudtirol, lasciando in panchina Ligi che sarà squalificato, e rinunciando agli acciaccati Nobile, Saric e Simonetti oltre che a Vano. Prima del riposo è stato Campagnacci a pareggiare poi a inizio ripresa Baroni ha dato il successo al Siena. Per la squadra di Riolfo ora una settimana di stop poi sabato 28 è prevista la ripresa.