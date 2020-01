Dopo il tour di Matteo Salvini, è la volta del big del fronte Dem fare visita a Modena nell’ambito della concitata corsa alle elezioni regionali. Il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sarà domani nella nostra provincia per varie iniziative a sostegno di Stefano Bonaccini. La prima tappa è a Vignola alle 13, al ristorante Il Moretto dove, insieme al candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Stefano Bonaccini, incontrerà gli esponenti delle realtà economiche delle Terre di castelli nel corso di un pranzo di lavoro a invito. Nel pomeriggio il segretario nazionale del Pd si sposterà a Modena, dove alle ore 16 è atteso al Centro sociale orti di San Faustino, per un incontro pubblico assieme al Sindaco Muzzarelli, mentre alle ore 18 sara’ ad Ago Modena Fabbriche culturali per l’inaugurazione della mostra allestita da Cgil, Cisl e Uil in ricordo del 70esimo anniversario dell’Eccidio delle Fonderie. Qui il segretario sarà di nuovo a fianco di Bonaccini, impegnato anche lui in un lungo tour nella provincia di Modena e di Reggio Emilia. Alle 19.30, infine, Zingaretti e’ atteso al Centro culturale Il Mulino di Soliera per un altro incontro pubblico. Alle ore 21.00 si sposterà infine al Centro anziani Graziosi di Carpi dove verrà intervistato dal giornalista Pierluigi Senatore