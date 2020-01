Felipe Sodihna rischia di saltare le prossime tre gare dopo l’infortunio di domenica in amichevole col Colorno. In attesa che il fantasista brasiliano venga sottoposto a ulteriori esami, la sensazione è che il suo stop muscolare possa non essere di lieve entità. Qualcosa di più di una semplice contrattura, come ha invece accusato Simone Rossetti che proverà a forzare i tempi per il match di Padova di domenica 19. Per Sodinha si parla di distrazione muscolare che lo costringerebbe ai box per almeno un paio di settimane. Il giocatore di Jundiaì salterebbe così le tre gare con Piacenza, Padova e Vicenza, provando a mettere il mirino sulla sfida di Imola. Il duplice stop ha costretto la società gialloblù a mettere in stand by la partenza di Carlo Ferrario. L’attaccante, osannato ieri alla ripresa dai tifosi allo Zelocchi che gli hanno chiesto a più riprese di rimanere, resterà sicuramente almeno fino a domenica visto l’emergenza anche se il suo destino sembra segnato. Come quello di Edoardo Duca, sul quale l’Arzignano nelle prossime ore tenterà di chiudere. Intanto, oltre a Giron che continua ad allenarsi, il mirino è su Leonardo Nunzella, terzino destro che può giocare anche al centro, reduce da 16 gare alla Virtus Francavilla nel girone C di Lega Pro. Un giocatore di grande esperienza, con oltre 150 presenze in categoria. Nonostante radiomercato continui ad affiancare al Modena il nome del baby sassolese Raspadori per l’attacco il giocatore sarà girato dai neroverdi in B, mentre è viva la pista che porta a Mattia Muroni, centrocampista classe ’96 in forza all’Olbia.