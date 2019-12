ELEZIONI REGIONALI, BARGI CAPOLISTA LEGA: ‘SICUREZZA E AIUTI ALLE IMPRESE LE PRIORITA’’

Si sono chiusi alle ore 12 di oggi i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. A Modena quella della Lega vede come capolista il capogruppo in regione Stefano Bargi. Sicurezza, aiuti alle imprese e contrasto al dissesto idrogeologico le priorità