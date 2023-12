Nel video la conferenza-stampa di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

L’attesa sta per finire. La città di Modena si è preparata per accogliere nuovamente in Serie B il Derby del Secchia, con oltre 12 mila spettatori che saranno presenti allo Stadio Braglia. Una gara importante per ritrovare il successo in casa, che manca ai canarini dalla vittoria per 2-1 contro la Ternana dello scorso 29 ottobre.

Anche a causa delle numerose assenze Bianco, che per domani recupera Battistella e Gargiulo, nella scorsa partita contro il Parma, terminata 1-1, ha lanciato nella mischia il classe 2004 Lukas Mondele, all’esordio in gare ufficiali con i gialli.

La rivalità tra le tifoserie è molto accesa, come testimoniato dagli striscioni appesi in città dai sostenitori della Reggiana, durante un’incursione nella scorsa notte. L’allenatore Bianco ha vissuto numerosi derby contro il Modena da giocatore del Sassuolo, perciò conosce l’atmosfera per questi appuntamenti della Curva Montagnani.