Nel video l’intervista a Caterina Biancardi, Schiacciatrice Modena Volley ASD

Prosegue la marcia del Modena Volley Femminile di mister Di Toma, che nello scorso weekend ha infilato la quarta vittoria consecutiva, imponendosi per 3-2 sul campo del Mosaico Ravenna. Si è deciso tutto al quinto parziale, quindi, e come spesso succede nelle gare lunghe i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Modena, che aveva accusato il colpo nei parziali precedenti, ha aumentato i giri nel tiebreak fino al 15-8 finale, che ha consegnato i due punti alle ragazze di Coach Di Toma. Una delle novità di formazione ha riguardato la presenza in campo di Caterina Biancardi, schiacciatrice del Modena. La squadra emiliana tornerà in campo domani pomeriggio al Guarini contro Piacenza.

Una gara complicata contro la capolista del girone C della Serie B1, con il Modena al momento quinto, a -9 dal Piacenza, che ha collezionato una sola sconfitta per adesso, nella settima giornata nel big match sul campo del Rubiera.