Ancora un grave incidente sulle strade modenesi la scorsa serata. Poco dopo le ore 20 di ieri sera in via Lunga, in località Migliarina di Carpi, un’automobile si è schiantata apparentemente senza altri veicoli coinvolti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica che ha portato il conducente a perdere il controllo della vettura, finendo fuori strada e capottandosi. Il conducente, D.C. le sue iniziali, di 41 anni è stato trasportato all’ospedale di Carpi in codice rosso. Le sue condizioni appaiono gravi. Sul posto, oltre alla partenza dei Vigili del fuoco di Carpi, anche i sanitari del 118 e la Polizia locale.