Nel video il ricordo di Andrea Bosi, Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Modena e di altri conoscenti di Giacobazzi

Onestà e autorevolezza. Sono queste le parole che descrivono Gabriele Giacobazzi nel ricordo di chi lo ha conosciuto. Tante le persone presenti oggi in Duomo, per l’ultimo saluto all’ex Assessore comunale, scomparso all’età di 74 anni. Nato a Prignano sulla Secchia, Giacobazzi ha alle spalle un percorso professionale e politico segnato da grandi e riconosciute capacità tecniche, specialmente come docente universitario presso il Dipartimento di Ingegneria.

In tanti lo ricordano come un uomo elegante nei modi. Un “signore”, dicono amici e parenti, in tutte le circostanze, abile comunicatore e professionista leale.