Nel video l’intervista a Marco Boaretto, Comandante carabinieri sezione Modena e a Alessandro Ottolini, Nucleo problematiche territorio – Pol. Municipale

Continuano i controlli contro lo spaccio di droga nella zona della stazione dei treni. In un’operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Modena e della Polizia Municipale due nigeriani di 21 e 23 anni provvisti di un regolare permesso temporaneo per questioni umanitarie sono stati sorpresi a vendere crack fra via Abate e via Mazzoni. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 6.30 del pomeriggio, le forze dell’ordine hanno fermato i due ragazzi trovando loro addosso 11 dosi di crack e 220 euro in pezzi da 10 e da 20. Insieme a loro è stato segnalato anche un acquirente sorpreso durante la compravendita. Il crack è una droga pesante sempre più diffusa. La sostanza viene scaldata di solito in pipette artigianali per poi essere inalata.