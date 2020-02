Nel video l’intervista a Nadia Lodi, Organizzatrice e a Alessandro Jumbo Manfredini, Musicista dei “Ciao Fellini”

Due momenti differenti, per cercare di ripercorrere la Modena dei primi anni ’80 tramite video, fanzine e musica underground. Domenica 9 febbraio a partire dalle 16 presso La Tenda di Modena verrà presentata la compilation in uscita su Spittle Records “Emilia-romagna: Voyage Trhough the deep 80s underground in Italy” che raccoglie in due volumi 80 band della scena underground della nostra regione. In più sarà presentata la fanzine Mo 1977-82, per cercare di raccontare cosa successe in Emilia Romagna in quel periodo. Musica che nasce dai centri giovani modenesi. Proprio da qui è partita l’avventura anche di Alessandro Jumbo Manfredini, che con il suo gruppo Ciao Fellini è riuscito anche a vincere un’edizione del FestivalBar.