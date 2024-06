Nel video, le interviste a:

Riccardo Righi, Sindaco di Carpi

Alberto Bellelli, Sindaco uscente di Carpi

Un passaggio di fascia tricolore e di consegne ieri in Municipio a Carpi, dove Alberto Bellelli, al termine dei suoi dieci anni da sindaco, ha lasciato il posto al suo ex assessore all’urbanistica, Riccardo Righi, eletto primo cittadino. Una cerimonia che segna il primo passo del nuovo sindaco, chiamato a rappresentare la città dei Pio per i prossimi cinque anni. Il prossimo passo sarà la composizione della Giunta. Sui nomi Righi non si sbilancia, ma immagina una squadra in grado di rendere realtà i progetti promessi in campagna elettorale. Si chiude così, a Carpi, l’era di Alberto Bellelli.