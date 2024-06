Erano stati rubati da un’auto in sosta e in poche ore sono stati recuperati dalla Polizia locale di Modena e restituiti al legittimo proprietario, un giovane informatico.

È accaduto poche settimane fa a Modena quando facendo ritorno alla propria vettura, che aveva parcheggiato in prossimità della stazione dei treni, il giovane ha trovato infranto il finestrino e aperta la vettura da cui era stato sottratto lo zainetto contenente due pc portatili marca Apple e diversi dispositivi come mouse, tastiera, periferica e cavetto di alimentazione.

L’uomo, un 36enne residente in provincia, ha subito fermato una pattuglia della Polizia locale di Modena in transito in zona e fortunatamente libera da altri interventi, denunciando il furto e informando gli agenti che, tramite il segnale GPS, i due pc risultavano localizzati nell’area del parco Novi Sad.

Gli agenti, assieme al proprietario, si sono recati quindi all’interno del parco nel punto esatto in cui il segnale indicava la presenza dei computer, individuando due persone: una delle due, un 25enne di nazionalità marocchina, stava mostrando all’altra uno dei pc. Gli accertamenti svolti sul posto dalla Polizia locale, hanno consentito di verificare che si trattava del computer sottratto e che la stessa persona custodiva in uno zaino anche l’altro computer oggetto di furto. L’uomo, risultato anche destinatario di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura, è stato quindi denunciato per ricettazione all’Autorità Giudiziaria. Mentre i computer sono stati restituiti appena quattro ore e mezzo dopo che il proprietario si era reso conto di aver subito il furto.