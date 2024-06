Dalla festa al lavoro, per dare concretezza alle promesse fatte in campagna elettorale. Massimo Mezzetti è ufficialmente l’undicesimo sindaco di Modena: stamattina la proclamazione ufficiale da parte dell’Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale. Un passaggio che ha sancito la vittoria di Mezzetti al primo turno con il 63,88 per cento dei voti. Uno dei prossimi obiettivi è quello di comporre la nuova Giunta: i tempi tecnici dicono che ora Mezzetti avrà dieci giorni di tempo per convocare il nuovo Consiglio comunale. Nella prima seduta dovrà giurare, illustrare gli indirizzi generali di governo e comunicare i componenti della Giunta, con la suddivisione dei ruoli, comprese le deleghe degli assessori. Francesca Maletti è in pole position per la posizione di vicesindaca: si tratta di una rappresentanza femminile e volto di spicco nell’area Cattolica del Partito Democratico. Guardando alle preferenze ottenute dai singoli candidati, la segretaria del PD cittadino, Federica Venturelli, ha ottenuto un record di oltre duemila voti. Un dato che non può passare inosservato e che potrebbe riservarle un posto da assessore. Sempre sulla base delle preferenze, sarà impossibile ignorare i risultati ottenuti dagli assessori uscenti Grazia Baracchi e Andrea Bortolamasi, così come da Andrea Bosi, che sarebbe in una buona posizione nell’ottenimento del ruolo di Presidente del Consiglio comunale, a successione di Fabio Poggi. Guardando alla composizione generale dell’assemblea, alla maggioranza spettano 22 consiglieri, al centrodestra 9, uno alla Professoressa Maria Grazia Modena. L’assemblea sarà composta da 20 uomini e 12 donne.