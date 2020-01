All’interno l’intervista a Giancarlo Riolfo (allenatore Carpi Fc)

Non c’è nemmeno il tempo per godersi la vittoria di Cesena per il Carpi che domani sera alle 20,45 riceve al “Cabassi” il Padova. Un’altra prova del nove per i biancorossi che sono scivolati a -7 dalla vetta e mister Giancarlo Riolfo domani vuole vedere lo stesso spirito corale di mercoledì. Sulla panchina del Padova ha debuttato con un successo contro la Virtus Verona il nuovo tecnico Andrea Mandorlini, che ha variato l’assetto passando al 4-3-3. Sarà ancora un Carpi d’emergenza: nel pomeriggio è stato respinto il ricorso per Maurizi che si aggiunge fra gli assenti a Vano, Jelenic, Pellegrini, Mantini e Lomolino. In attacco toccherà ancora a Cianci, sulla cui gara di Cesena Riolfo risponde così.