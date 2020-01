All’interno l’intervista a Max Holt (centrale Leo Shoes)

Vietato abbassare l’asticella. E’ il monito di Max Holt, uno dei pilastri della Leo Shoes, alla vigilia della sfida di domenica alle 18 sempre al PalaPanini ancora contro Ravenna. Il centrale di Cincinnati è stato salutato mercoledì sera al suo rientro in campo da una vera e propria ovazione dopo aver saltato per infortunio le ultime due gare, pagando a caro prezzo anche le fatiche con la maglia della nazionale statunitense. Mercoledì Holt si è presentato subito con 2 punti, in una gara che Modena ha dominato chiudendo la pratica in tre set. Ora per i gialloblù si apre un mese decisivo, con 6 gare fra campionato e Coppa Cev in vista della Final Four di Coppa Italia a Casalecchio, in cui sabato 22 la Leo Shoes affronterà in semifinale alle 18,30 Perugia