Nel video l’intervista a Massimo Giardis, Direttore Anestesia e Terapia Intensiva del Policlinico

Paure, ansie e dubbi. L’epidemia in corso sta mettendo alla prova i modenesi e la sanità si sta mobilitando anche per fare chiarezza su alcune domande che si pongono i cittadini a iniziare dal timore che se si dovesse arrivare a una saturazione della terapia intensiva alcuni pazienti potrebbero non trovare posto per le cure.

I cittadini si chiedono anche come vengano curati i pazienti più gravi e se ci sono terapie che più di altre hanno prodotto buoni risultati.

E per chi ancora sottovaluta l’emergenza e non rispetta le restrizioni imposte dal governo è giusto sapere che lo sforzo che sta compiendo in queste settimane la sanità è senza precedenti.