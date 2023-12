Nel video l’intervista a Maurizio Poletti, Portavoce Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi Finale Emilia

Torna ad alzarsi davanti al Tribunale di Modena la voce dei cittadini che non vogliono l’ampliamento della discarica di Finale Emilia. Del giorno dell’udienza preliminare per fare chiarezza sull’operato di Arpae nel dare il via libera all’estensione del sito gestito da Feronia, l’Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi è tornato a manifestare con striscioni e cartelli. Davanti al Tribunale, tutta la preoccupazione legata all’inquinamento delle falde acquifere del territorio di Finale. La discarica sorge a poca distanza dal centro abitato con scuole elementari e medie e i cittadini da tempo esprimono paura sulle conseguenze dell’arrivo di altri rifiuti. Lo striscione più grande portato dall’Osservatorio civico, parte civile al processo insieme allo stesso Comune di Finale, recita un’unica grande richiesta