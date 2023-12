Nel video l’intervista a Vincenzo Paldino, Presidente Udicon Emilia-Romagna

Cittadini che si sentono sicuri e tutelati, un lusso per poche città. Non per Modena, stando ai risultati emersi dall’ultimo sondaggio online realizzato da Udicon sul tema caldo della sicurezza. Oltre 1200 questionari analizzati consegnano alla Ghirlandina un quadro della situazione piuttosto allarmante: l’80% degli intervistati ha paura a passeggiare la notte nel proprio quartiere, uno su cinque non si sente sicuro nemmeno in casa propria. Il dato più preoccupante? Quasi la metà del campione dichiara di essere stato vittima, almeno una volta, di un episodio criminale. Dallo spaccio di droga alle truffe agli anziani e alle rapine in pieno giorno, sempre più spesso ad opera di baby gang. Alla luce dei recenti fatti di cronaca e di una microcriminalità che secondo l’87,5% dei cittadini a Modena è aumentata rispetto allo scorso anno, qualche soluzione i modenesi l’avanzano. Per il 64% di loro, infatti, occorre prima di tutto intensificare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, oltre a una maggiore certezza delle pene.