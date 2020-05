Dieci regole di vita. Meglio, dieci “nuove sane abitudini” per vivere in modo responsabile la fase post emergenza da Covid. E’ il messaggio della campagna di comunicazione della Regione al via da oggi su web e social e negli spazi pubblici che si svilupperà in due fasi fino a luglio. Tre i concetti chiave: “non dimentichiamo quanto abbiamo acquisito”, “impariamo a proteggerci” e “ripartiamo”. Ma quali sono queste dieci buone abitudini? In primis mantenere almeno un metro di distanza verso tutti, con maggiore riguardo per le persone più fragili. Poi lavare spesso le mani con acqua e sapone e con gel idroalcolico, operazione da ripetere molte volte nell’arco della giornata. Quindi non toccarsi occhi, naso e bocca e indossare i guanti ma solo se necessario, perché le mani, opportunamente e frequentemente lavate, garantiscono una protezione superiore rispetto all’uso dei guanti. E le abitudini proseguono con l’utilizzo della mascherina, che in regione è obbligatoria all’aperto se non si può mantenere la distanza di un metro, nei locali pubblici e mezzi di trasporto. Mascherina da indossare correttamente, così come occorre usare la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce. E infine bisogna arieggiare spesso i locali, pulire e disinfettare le superfici e, in caso di sospetto contagio, stare a casa e avvertire il medico.