Nel video intervista a Achille Ravaglia, Istruttore Autoscuola Cavallotti di Modena

Misurazione della temperatura. E poi vestizione con guanti, mascherina e casco di tipo chirurgico, che devono indossare sia gli istruttori che gli allievi. Sono le rigide regole in tempo di Covid per gli aspiranti piloti, che con la riapertura delle autoscuole hanno potuto riprendere le guide seguendo norme ben precise. Fra una guida e l’altra l’auto viene disinfettata e areata in ogni sua parte

Non è semplice per chi si deve approcciare per la prima volta a un volante affrontare la guida con queste limitazioni, ma i ragazzi hanno accolto bene le nuove regole. E ora le autoscuole chiedono di poter svolgere anche gli esami nelle proprie sedi, consentiti per ora solo presso le Motorizzazioni.