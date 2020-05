All’interno l’intervista a Gianni Casale (Avvocato Comitato vittime Cra/Rsa Modena e Provincia)

Si attende la decisione della Procura per sapere se verranno avviate indagini riguardo la gestione dell’emergenza coronavirus in alcune strutture per anziani di Modena e Provincia. Intanto l’avvocato che sta assistendo il Comitato delle Vittime ha annunciato che a fianco di eventuali procedure penali verranno intraprese anche cause civili al fine di ottenere indennizzi per quanto accaduto

Secondo i familiari delle vittime il fatto che il virus sia entrato in alcune strutture e non in altre non è stata una fatalità ma è dipeso dalle misure prese da ogni Cra e Rsa. Anche attraverso le testimonianze di alcuni operatori che hanno lavorato nelle strutture in queste settimane il comitato denuncia e chiede spiegazioni riguardo dispositivi di sicurezza arrivati in ritardo e in quantità insufficiente, riguardo come siano stati gestiti i tamponi e gli eventuali dipendenti che avrebbero lavorato in attesa di ricevere l’esito del test.