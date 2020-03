Una nuova ordinanza regionale in vigore da domani mattina porrà nuove restrizioni agli esercizi su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Saranno sospesi dalle ore 18 alle 6 del mattino non solo bar e ristoranti, ma anche pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie ed esercizi simili. La Giunta ha ritenuto necessario che queste attività siano anche sospese nei week end, al fine di evitare assembramenti di persone. Sarà comunque sempre possibile, specificano da via Aldo Moro, la consegna a domicilio di bevande e alimenti, ma non l’asporto. Chiusi anche i mercati sette giorni su sette e non unicamente nel finesettimana, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima tra le persone. Si tratta di misure aggiuntive rispetto ai provvedimenti assunti dal Governo, ma che rispondono alla stessa necessità di limitare il più possibile il contatto tra le persone e con esso il contagio. Per le stesse ragioni le scuole resteranno chiuse fino al 3 aprile, così come musei, centri culturali, teatri, cinema, stazioni sciistiche, palestre, piscine, spa, centri benessere, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.