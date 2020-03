I Carabinieri della Stazione di Maranello sono intervenuti in un condominio di Fiorano Modenese avvertiti dai residenti per le urla di una ragazza che poi terrorizzata era scappata in strada inseguita da un uomo, gravato da precedenti penali e costretto ai domiciliari per reati di droga. I militari hanno bloccato il quarantenne nordafricano, che aveva chiamato la squillo, 37enne italiana, che non avendo trovato l’accordo monetario con il cliente è stata violentata e rapinata di 130€. L’uomo è stato arrestato con le accuse di rapina e violenza sessuale: ora il malvivente si trova in carcere in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.