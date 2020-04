Nella giornata di ieri i decessi in Regione sono scesi a 34 – 18 uomini e 16 donne – solo uno è stato registrato in provincia di Modena. Si tratta di un uomo di 69 anni che era residente a Formigine. Negli ultimi quattro giorni una volta sola i nuovi malati giornalieri in Emilia-Romagna hanno superato la soglia delle 300 unità, ieri sono stati 247 di cui 29 nel nostro territorio. Le guarigioni sono in forte ascesa sia a Modena dove sono state 101 che complessivamente in Regione. 549 persone sono uscite dalla malattia solo nella giornata di ieri. L’alto e costante numero di pazienti dimessi dagli ospedali e di malati che escono dall’isolamento domiciliare sta causando una forte diminuzione dei casi attivi, ovvero i malati effettivi che sono ora circa 12 mila e 500, negli ultimi 20 giorni erano sempre stati sopra le 13 mila unità. A Modena le persone che dall’inizio della campagna di test sulla popolazione sono risultate positive sono oltre 3.500 a fronte di 1433 che sono guarite di cui 1.002 anche con il doppio tampone.