Svariate documentazioni e cartelle cliniche sono state requisite dai Carabinieri dei Nas ieri mattina durante un’ispezione durata quattro ore all’interno della casa di riposo San Giovanni Bosco di via Morselli. Il blitz ha fatto seguito a una denuncia avanzata dal figlio di una anziana 96enne, ospite della struttura, deceduta un mese fa. La donna aveva iniziato a non sentirsi bene lo scorso 17 marzo ma il ricovero in ospedale sarebbe avvenuto solo una settimana dopo, il giorno 24 dello stesso mese, quando tramite un tampone era poi risultata positiva al coronavirus. Il decesso è avvenuto il giorno seguente. Il figlio ha quindi chiesto chiarezza sui modi e le circostanze dell’episodio. Al momento non c’è nessun indagato, quando i Carabinieri avranno analizzato tutta la documentazione riferiranno le loro conclusioni al procuratore; sulla cui scrivania arriveranno presto anche i risultati delle altre due ispezioni dei Nas nelle Cra della provincia di Modena. Oltre alla San Giovanni Bosco i militari avevano nei giorni scorso controllato anche il centro Fili d’Argento di Pavullo e la Cra Casa Speranza di Gusciola di Montefiorino. E proprio in quest’ultima struttura, dove si sono registrati 14 decessi e 26 contagi, ieri mattina all’età di 85 anni ha perso la vita a causa del coronavirus anche Enrico Sarti, uomo molto conosciuto nella città delle piastrelle. Il figlio Andrea, attuale Presidente dello Sporting club di Sassuolo, ha affermato che il padre era affetto da diverse patologie ma prima del contagio nulla avrebbe fatto pensare ad una sua prossima dipartita.