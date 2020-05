Per trovare un incremento di nuovi malati così basso bisogna tornare indietro allo scorso 25 febbraio, ovvero al secondo giorno di campagna di test quando erano stati effettuati non più di 200 tamponi. Ieri in Emilia Romagna i nuovi casi sono stati solo 35 di cui ben 24 provenienti da Piacenza e Parma. Nella nostra provincia sono state trovate positive cinque persone: tre nel comune di Modena una a Carpi e una a Cavezzo. Quattro sono in isolamento a casa mentre per una è stato necessario un ricovero ospedaliero, non però in terapia intensiva.

Le vittime nel modenese sono state tre: una donna 79enne di Savignano sul Panaro, un uomo di 95 anni di Vignola e un uomo 96enne di San Felice sul Panaro. Solo 13 i morti dovuti al Covid in tutta la Regione, 6 uomini e 7 donne. Le provincie di Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini non hanno registrato decessi.

Nel modenese le guarigioni sono ormai quasi 3 mila a fronte di 3.976 persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. I morti sono arrivati a 460 mentre le persone attualmente positive si aggirano intorno alle 500 unità.